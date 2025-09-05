Путин: Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры
Обложка © Life.ru
Логистическая система Дальнего Востока требует обновления инфраструктуры. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ) – 2025 во Владивостоке.
«Россия продолжит модернизировать Восточный полигон, его пропускная способность к 2032 году должна вырасти в 1,5 раза, отметил он. Мощность портов Дальнего Востока к 2030 году вырастет ещё на 115 млн тонн грузов в год», — заявил Путин.
Президент также сообщил о планах по дальнейшей модернизации БАМа и Транссиба, и расширению железнодорожных подходов к портам Дальнего Востока. Кроме того, Путин подчеркнул, что открытие моста из России в КНДР ожидается в следующем году.
Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ подчеркнул, что Дальний Восток является стратегически важным регионом для России и останется в статусе национального приоритета на протяжении всего XXI века. Глава государства отметил, что развитие Дальнего Востока обозначено как национальный приоритет России на всё столетие. По словам Путина, юбилейный Восточный экономический форум стал платформой не только для подведения итогов, но и для определения дальнейших шагов в развитии региона. Особое внимание уделяется укреплению роли Дальнего Востока в экономике страны и в рамках международных связей, в особенности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.