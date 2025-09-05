Путин: Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры

Логистическая система Дальнего Востока требует обновления инфраструктуры. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном Экономическом Форуме (ВЭФ) – 2025 во Владивостоке.

«Россия продолжит модернизировать Восточный полигон, его пропускная способность к 2032 году должна вырасти в 1,5 раза, отметил он. Мощность портов Дальнего Востока к 2030 году вырастет ещё на 115 млн тонн грузов в год», — заявил Путин.

Президент также сообщил о планах по дальнейшей модернизации БАМа и Транссиба, и расширению железнодорожных подходов к портам Дальнего Востока. Кроме того, Путин подчеркнул, что открытие моста из России в КНДР ожидается в следующем году.