Путин ответил на вопрос, кому из экономистов можно верить
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) ответил на вопрос, кому из экономистов можно верить: тем, кто говорит, что всё плохо или тем, кто утверждает, что всё хорошо.
Путин ответил на вопрос, кому из экономистов можно верить. Видео © Life.ru
«Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует», — отметил глава государства.
Юбилейный X ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Форум посвящён теме «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В этом году в мероприятии также участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун.