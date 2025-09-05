Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) ответил на вопрос, кому из экономистов можно верить: тем, кто говорит, что всё плохо или тем, кто утверждает, что всё хорошо.

Путин ответил на вопрос, кому из экономистов можно верить. Видео © Life.ru

«Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов, если есть желание глубоко разобраться в вопросе, который вас интересует», — отметил глава государства.