«Приоритет на весь век»: Путин назвал Дальний Восток стратегическим регионом России
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что Дальний Восток является стратегически важным регионом России и останется национальным приоритетом на весь XXI век.
«Развитие Дальнего Востока было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век», — сказал глава государства.
По словам Путина, юбилейный Восточный экономический форум стал площадкой не только для подведения итогов работы, но и для определения дальнейших шагов по развитию региона. Особое внимание уделяется укреплению роли Дальнего Востока в экономике страны и в системе международных связей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что на пленарной сессии ВЭФ Путин сделает акцент на перспективах экономического роста Дальнего Востока. Регион обладает значительными, но пока не до конца реализованными возможностями, а темпы его развития уже превышают среднероссийские показатели благодаря действующим программам.