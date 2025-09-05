Мессенджер MAX
5 сентября, 04:26

«Приоритет на весь век»: Путин назвал Дальний Восток стратегическим регионом России

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что Дальний Восток является стратегически важным регионом России и останется национальным приоритетом на весь XXI век.

«Развитие Дальнего Востока было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век», — сказал глава государства.

По словам Путина, юбилейный Восточный экономический форум стал площадкой не только для подведения итогов работы, но и для определения дальнейших шагов по развитию региона. Особое внимание уделяется укреплению роли Дальнего Востока в экономике страны и в системе международных связей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путин начал выступление на пленарном заседании ВЭФ
Ранее сообщалось, что на пленарной сессии ВЭФ Путин сделает акцент на перспективах экономического роста Дальнего Востока. Регион обладает значительными, но пока не до конца реализованными возможностями, а темпы его развития уже превышают среднероссийские показатели благодаря действующим программам.

Милена Скрипальщикова
