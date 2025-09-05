«Приоритет на весь век»: Путин назвал Дальний Восток стратегическим регионом России

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что Дальний Восток является стратегически важным регионом России и останется национальным приоритетом на весь XXI век.

«Развитие Дальнего Востока было обозначено национальным приоритетом России на весь 21 век», — сказал глава государства.

По словам Путина, юбилейный Восточный экономический форум стал площадкой не только для подведения итогов работы, но и для определения дальнейших шагов по развитию региона. Особое внимание уделяется укреплению роли Дальнего Востока в экономике страны и в системе международных связей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.