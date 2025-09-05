Путин начал выступление на пленарном заседании ВЭФ

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ).

Первый вопрос главе государства задала модератор пленарного заседания Мария Рыбакова. Она спросила у Путина, кому верить: тем, кто говорит, что в российской экономике всё плохо или тем, что всё хорошо.

Российский президент традиционно выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. В этом году в мероприятии также участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.