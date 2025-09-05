Путин начал выступление на пленарном заседании ВЭФ
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ).
Первый вопрос главе государства задала модератор пленарного заседания Мария Рыбакова. Она спросила у Путина, кому верить: тем, кто говорит, что в российской экономике всё плохо или тем, что всё хорошо.
Российский президент традиционно выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. В этом году в мероприятии также участвуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Десятый ВЭФ посвящён теме «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».