Путин: Дальний Восток по ряду показателей развивается быстрее других регионов
Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.
«Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы», — сказал он.
Путин подчеркнул, что достигнутые успехи стали возможны благодаря масштабным программам развития региона. По его словам, именно они позволили Дальнему Востоку выйти в лидеры по ключевым экономическим направлениям и сформировать базу для дальнейшего роста.