Путин: Дальний Восток по ряду показателей развивается быстрее других регионов

Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы», — сказал он.