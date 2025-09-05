Мессенджер MAX
5 сентября, 04:35

Путин: Дальний Восток по ряду показателей развивается быстрее других регионов

Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы», — сказал он.

Путин подчеркнул, что достигнутые успехи стали возможны благодаря масштабным программам развития региона. По его словам, именно они позволили Дальнему Востоку выйти в лидеры по ключевым экономическим направлениям и сформировать базу для дальнейшего роста.

Напомним, что сегодня, 5 сентября проходит пленарное заседание ВЭФ с участием Путина. Ранее глава государства ответил на первый вопрос, он был про рост цен.

Милена Скрипальщикова
