Путин: Добыча угля и золота на Дальнем Востоке выросла в 1,7 раза за 10 лет

Президент России Владимир Путин заявил о значительном расширении сырьевой базы на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

« Важно сохранить устойчивую динамику в традиционных отраслях. Сырьевая база Дальнего Востока, добыча полезных ископаемых расширяется. Добыча угля и золота за 10 лет выросла в 1,7 раза », — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин назвал Дальний Восток стратегически важным регионом России, который останется национальным приоритетом на весь XXI век. Он отметил, что проведение ВЭФ нужно не только для подведения итогов работы, но и для определения дальнейших шагов по развитию региона.