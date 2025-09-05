Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:18

Путин объявил о планах развития экономики будущего на Дальнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Дальний Восток находится на этапе качественного перехода, который сформирует высокотехнологичную экономику и улучшит качество жизни в регионе. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас, мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил необходимость создания высокотехнологичных производств, развития городской среды, подготовки профессиональных кадров и расширения транспортно-логистических возможностей региона. Президент добавил, что за последние годы на Дальнем Востоке уже сформирован устойчивый инфраструктурный базис, включая модернизацию БАМа и Транссиба, а также расширение мощностей морских портов.

Путин поручил расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки
Путин поручил расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки

А ранее российский лидер заявил о миграционном притоке на Дальнем Востоке. Подобная ситуация в регионе была зафиксирована впервые за многие годы. С 2014 года количество уехавших составило 211 тысяч человек, но за следующие пять лет этот показатель сократился до 109 тысяч.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Дальний Восток
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar