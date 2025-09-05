Путин объявил о планах развития экономики будущего на Дальнем Востоке

Дальний Восток находится на этапе качественного перехода, который сформирует высокотехнологичную экономику и улучшит качество жизни в регионе. Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас, мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил необходимость создания высокотехнологичных производств, развития городской среды, подготовки профессиональных кадров и расширения транспортно-логистических возможностей региона. Президент добавил, что за последние годы на Дальнем Востоке уже сформирован устойчивый инфраструктурный базис, включая модернизацию БАМа и Транссиба, а также расширение мощностей морских портов.