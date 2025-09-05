Демографический прорыв: Путин отметил миграционный приток на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке в 2024 году впервые за много лет был зафиксирован миграционный приток, чему способствовала активизация переезда молодёжи со всей страны. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«В 2024 году впервые был отмечен миграционный приток — 24 тысяч человек. Пока не так много, но сам факт изменения тенденций стал серьёзным прорывом. На Дальний Восток поехала молодёжь, причём со всей страны», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в конце XX века Дальний Восток переживал массовый отток населения. С 2014 года количество уехавших составило 211 тысяч человек, но за следующие пять лет этот показатель сократился до 109 тысяч. Президент подчеркнул, что постепенное изменение тенденций демонстрирует эффективность предпринимаемых мер и создаёт основу для дальнейшего демографического роста региона.