Президент России Владимир Путин поручил расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки. Соответствующее заявление главы государства прозвучало на пленарном заседании X Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Путин поручил расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки. Видео © Life.ru

«По этой программе выдано более 165 тысяч кредитов. Мы продлили её до 2023 года, распространили на участников СВО, сотрудников предприятий ОПК, врачей, работников сферы образования. К этим категориям были обращены и определённые возрастные ограничения», — отметил Путин.

Однако возможность получить ипотеку по 2% должны иметь не только учителя, но и все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики, указал президент. Глава государства попросил правительство внести поправки. Кроме того, Путин призвал использовать ипотеку на вторичном рынке жилья, но только в тех городах, где нет предложений от застройщиков.

«Ну если не строится новое жильё, что делать», — сказал Путин.

Также, по словам президента, необходимо сделать ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трёх и более детей — для всех многодетных семей, независимо от возраста родителей.

«У нас было ограничено до 35 лет, но сейчас женщины рождают и в 35, и в 40. Дай бой им здоровья, чем больше у нас малышей, тем лучше», — подчеркнул Путин.