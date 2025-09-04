Глава Минстроя РФ анонсировал новые меры поддержки ипотеки для молодёжи

В России разрабатываются новые меры поддержки ипотечного кредитования для молодёжи, чтобы сохранить активность строительного рынка. Об этом в кулуарах X Восточного экономического форума (ВЭФ) в интервью ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

«Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодёжи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объёмы строительства жилья в будущем», — сказал он.

Варианты поддержки будут отработаны в ближайшее время. Он также напомнил, что дальневосточная ипотека предоставляется под 2% годовых, а новые регионы смогут рассчитывать на кредиты под такой же процент. По словам Файзуллина, реализация этих мер позволит стимулировать спрос на жильё среди молодёжи и сохранить динамику строительного сектора в стране.