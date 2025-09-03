Мессенджер MAX
Регион
3 сентября, 07:02

Правительство выделило более 100 млрд рублей на льготную ипотеку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARMMY PICCA

Правительство Российской Федерации выделило более 100 миллиардов рублей из резервного фонда на дополнительное субсидирование льготных ипотечных программ для граждан. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, подчеркнув продолжение курса на поддержку улучшения жилищных условий населения.

«Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека», — отмечается в официальном сообщении кабмина.

Из общей суммы финансирования 53,4 миллиарда рублей предназначены для поддержания программы «Семейная ипотека», что позволит сохранить льготную ставку на уровне 6% для семей с детьми. Ещё 9,6 миллиарда рублей направлено на реализацию «Дальневосточной и арктической ипотеки» с рекордной ставкой в 2%.

Дополнительно 37,4 миллиарда рублей выделено на субсидирование процентных ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершившейся 1 июля 2024 года программы «Льготная ипотека». По информации правительства, эти меры обеспечат устойчивую работу ипотечных механизмов и исполнение государственных обязательств перед гражданами.

Финансист раскрыл, когда в России начнут снижаться ставки по ипотеке
Life.ru ранее сообщал, что Центральный банк рассматривает вариант снижения ключевой ставки в 2025-м. Согласно данным, озвученным регулятором, установленная высокая ставка сыграла роль в замедлении инфляционных процессов, укреплении российской валюты и приведении цен на недвижимость к стабильному уровню.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Социальные проблемы
  • Общество
