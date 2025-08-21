Центробанк России рассматривает возможность снижения ключевой ставки в 2025 году
Директор департамента ЦБ Ганган: До конца года возможно снижение ключевой ставки
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган раскрыл планы по снижению ключевой ставки, отметив, что высокая ставка, установленная ранее, способствовала замедлению инфляции, росту курса рубля и стабилизации цен на жильё. В интервью RG.ru он сообщил, что Центробанк начал смягчать политику, чтобы поддержать экономический рост.
Ганган отметил, что при развитии событий по базовому сценарию остаётся возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году, однако это шаг не предрешён.
«Могут быть разные шаги, в том числе и паузы между снижениями», – добавил он, подчёркивая наличие проинфляционных рисков, в том числе со стороны геополитики.
Директор департамента также отметил, что в базовом прогнозе Центробанка отсутствие повышения ключевой ставки не предусмотрено, хотя альтернативные сценарии также рассматриваются для адаптации к возможным изменениям в экономической ситуации.
Ранее Life.ru писал, что на заседании 25 июля Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, установив ее на уровне 18% годовых. ЦБ уточнил, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.