5 сентября, 07:17

Путин: ИИ может быть вспомогательным средством для формирования бюджета

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин одобрил использование искусственного интеллекта (ИИ) при формировании бюджета, при этом подчеркнув, что технология должна выступать лишь вспомогательным инструментом. Глава государства выразил мнение, что на нынешнем этапе развития ИИ только способен помогать специалистам, но не замещать их.

«ИИ может быть только помощником на данном этапе развития технологий. И на уровне ЦБ, и на уровне правительства», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Путин заявил, что Россия избежала ловушки «сырьевого партнёра»
Также во время ВЭФ глава государства заявил, что сохранение Банком России относительно высокой ключевой ставки является вынужденной мерой. Она сдерживает инфляционные процессы и защищает доход граждан от смертельного роста цен.

