Путин: ИИ может быть вспомогательным средством для формирования бюджета

Президент России Владимир Путин одобрил использование искусственного интеллекта (ИИ) при формировании бюджета, при этом подчеркнув, что технология должна выступать лишь вспомогательным инструментом. Глава государства выразил мнение, что на нынешнем этапе развития ИИ только способен помогать специалистам, но не замещать их.

«ИИ может быть только помощником на данном этапе развития технологий. И на уровне ЦБ, и на уровне правительства», — заявил Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме.