Путин заявил, что Россия избежала ловушки «сырьевого партнёра»

Россия успешно избежала рисков превращения в сырьевого партнёра, сделав ставку на комплексное инновационное развитие своих регионов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопросы экономической стратегии страны во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«Нет такой ловушки и таких угроз. Одна из главных задач заключается в том, что мы должны придать региону инновационный характер в целом», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что вызов заключается не в инвестициях иностранных партнёров в добывающий сектор, а во внутренней трансформации экономики через создание высокотехнологичных производств и импортозамещение. Стране необходимо создать условия для развития инновационных отраслей экономики, чтобы нужные для работы люди приезжали, и такая тенденция уже есть.

Путин — об инновационном развитии экономики России. Видео © Life.ru