Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:16

Путин: В России налажен учёт редкоземельных металлов, их можно использовать

Обложка © Unsplash / Mukovhe Mavhungu

Обложка © Unsplash / Mukovhe Mavhungu

В России налажена система учёта редкоземельных металлов, которые могут быть извлечены и применены по мере развития технологий. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент страны Владимир Путин.

«Отдельно [хотелось бы] затронуть тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях: в приборостроении, в атомных технологиях, в радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке», — сказал Путин.

Их учёт, отметил глава государства, позволяет планировать извлечение и последующее использование в высокотехнологичных отраслях, включая приборостроение, атомные технологии и радиоэлектронику. Президент напомнил, что соответствующие программы уже обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин поручил расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки
Путин поручил расширить программу Дальневосточной и Арктической ипотеки

Ранее Путин представил новую инициативу по введению единого преференциального режима для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики, который планируется запустить с 1 января 2027 года. Президент отметил, что цель инициативы — создать максимально комфортные условия для инвесторов. Также Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все регионы Дальнего Востока.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Новости экономики
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar