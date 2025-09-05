Путин: В России налажен учёт редкоземельных металлов, их можно использовать
Обложка © Unsplash / Mukovhe Mavhungu
В России налажена система учёта редкоземельных металлов, которые могут быть извлечены и применены по мере развития технологий. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент страны Владимир Путин.
«Отдельно [хотелось бы] затронуть тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях: в приборостроении, в атомных технологиях, в радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке», — сказал Путин.
Их учёт, отметил глава государства, позволяет планировать извлечение и последующее использование в высокотехнологичных отраслях, включая приборостроение, атомные технологии и радиоэлектронику. Президент напомнил, что соответствующие программы уже обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее Путин представил новую инициативу по введению единого преференциального режима для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики, который планируется запустить с 1 января 2027 года. Президент отметил, что цель инициативы — создать максимально комфортные условия для инвесторов. Также Путин предложил распространить экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем на все регионы Дальнего Востока.