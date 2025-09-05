Путин: В России налажен учёт редкоземельных металлов, их можно использовать

В России налажена система учёта редкоземельных металлов, которые могут быть извлечены и применены по мере развития технологий. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент страны Владимир Путин.

«Отдельно [хотелось бы] затронуть тему редких и редкоземельных металлов, которые применяются в высокотехнологичных отраслях: в приборостроении, в атомных технологиях, в радиоэлектронике и так далее. Зачастую эти ресурсы накапливаются и в отвалах при освоении месторождений, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке», — сказал Путин.