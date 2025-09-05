Путин предложил запустить единый режим преференций для Дальнего Востока и Арктики

Новая инициатива по введению единого преференциального режима для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики была выдвинута президентом России Владимиром Путиным во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) – 2025 во Владивостоке. Предполагается, что режим начнёт действовать с 1 января 2027 года.

По словам президента, целью является создание максимально комфортных условий для инвесторов. Независимо от того, какой регион, город или посёлок Дальнего Востока или Арктики выберет инвестор, он получит право на льготы. При этом, как отметил Путин, условия для действующих инвесторов территорий опережающего развития будут сохранены.

«Предлагаю сделать кардинальный шаг, бесшовно запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это с 1 января 2027 года», — заявил Путин.

Данная мера, по мнению главы государства, позволит привлечь дополнительные инвестиции и ускорить экономическое развитие Дальневосточного и Арктического регионов.