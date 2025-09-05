Путин: На Дальнем Востоке формируется новая индустриальная карта
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На Дальнем Востоке происходит формирование новой индустриальной карты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ) во Владивостоке.
«Формируется не просто промышленная база, а по сути новая индустриальная карта региона. На ней появились и появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня», — заявил Путин.
Напомним, Владимир Путин начал своё выступление на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ). Помимо президента России в мероприятии этого года также принимают участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.