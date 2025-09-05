Путин: На Дальнем Востоке формируется новая индустриальная карта

На Дальнем Востоке происходит формирование новой индустриальной карты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ) во Владивостоке.

«Формируется не просто промышленная база, а по сути новая индустриальная карта региона. На ней появились и появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня», — заявил Путин.