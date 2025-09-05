Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 04:34

Путин: На Дальнем Востоке формируется новая индустриальная карта

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На Дальнем Востоке происходит формирование новой индустриальной карты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ) во Владивостоке.

«Формируется не просто промышленная база, а по сути новая индустриальная карта региона. На ней появились и появляются тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня», — заявил Путин.

«Приоритет на весь век»: Путин назвал Дальний Восток стратегическим регионом России
«Приоритет на весь век»: Путин назвал Дальний Восток стратегическим регионом России

Напомним, Владимир Путин начал своё выступление на пленарном заседании юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ). Помимо президента России в мероприятии этого года также принимают участие премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar