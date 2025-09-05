Путин предложил распространить тестовый правовой режим по БПЛА на Дальний Восток

Экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем надо распространить на весь Дальний Восток. Такое предложение на пленарном заседании ВЭФ выдвинул президент России Владимир Путин.

«Считаю целесообразным распространить экспериментальный правой режим на все регионы Дальнего Востока», — сказал Путин.