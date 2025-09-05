Путин предложил распространить тестовый правовой режим по БПЛА на Дальний Восток
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Экспериментальный правовой режим в части беспилотных систем надо распространить на весь Дальний Восток. Такое предложение на пленарном заседании ВЭФ выдвинул президент России Владимир Путин.
«Считаю целесообразным распространить экспериментальный правой режим на все регионы Дальнего Востока», — сказал Путин.
Президент поручил создать условия для широкого применения беспилотников на Дальнем Востоке, в том числе на сельхозугодиях и в борьбе с лесными пожарами.
По словам Владимира Путина, Дальний Восток является стратегически значимым регионом России. Глава государства уверен, что там происходит формирование новой индустриальной карты и предприятий мирового уровня.