Путин: Цены на газ для Китая по Силе Сибири – 2 определят по рыночной формуле

Цены на газ для Китая по новому трубопроводу «Сила Сибири – 2» будут формироваться на рыночных принципах с использованием адаптированной международной формулы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

«Цены носят рыночный характер и рассчитываются по почти такой же формуле, как рассчитывались во время поставок в Европу. Формула одна и та же, но составляющие этой формулы разные в разных регионах мира», — заявил Путин.

Он также поздравил всех участников проекта, назвав его одним из крупнейших в мировом энергетическом секторе.