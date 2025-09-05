Путин: Цены на газ для Китая по Силе Сибири – 2 определят по рыночной формуле
Обложка © Газпром
Цены на газ для Китая по новому трубопроводу «Сила Сибири – 2» будут формироваться на рыночных принципах с использованием адаптированной международной формулы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.
«Цены носят рыночный характер и рассчитываются по почти такой же формуле, как рассчитывались во время поставок в Европу. Формула одна и та же, но составляющие этой формулы разные в разных регионах мира», — заявил Путин.
Он также поздравил всех участников проекта, назвав его одним из крупнейших в мировом энергетическом секторе.
Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве новых газопроводов: «Силы Сибири – 2» и транзитного «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии. По его словам, соглашение стало результатом договорённостей лидеров России, Китая и Монголии.