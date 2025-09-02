«Вопрос цены»: Востоковед раскрыл значение «Силы Сибири – 2» для Китая

Газопровод «Сила Сибири — 2» позволит Китаю получить недорогое топливо, уверен руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков. Комментируя подписание меморандума о строительстве важной энергетической инфраструктуры, он напомнил, для Пекина особое значение имеет вопрос цены на газ.

«Вопрос цены является ключевым. Китай не спешил со строительством газопровода «Сила Сибири — 2», поскольку хотел, чтобы газ поставлялся чуть ли не по внутрироссийским ценам, то есть фактически бесплатно», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Котков не утверждает, что «Сила Сибири — 2» обеспечит Пекин газом по внутрироссийским ценам. По его словам, такой информации пока нет.