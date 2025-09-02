Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
2 сентября, 05:04

Миллер заявил о подписании меморандума о строительстве Силы Сибири – 2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ln.63

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве новых газопроводов – «Силы Сибири – 2» и транзитного «Союз Восток», который пройдёт через территорию Монголии.

По словам Миллера, соглашение стало результатом договорённостей лидеров России, Китая и Монголии.

«Сегодня подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного газопровода «Союз Восток». Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год», – подчеркнул он.

Миллер также отметил, что в рамках переговоров удалось достичь договорённости об увеличении поставок газа по Восточному маршруту, что укрепит энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина. Кроме того, «Газпром» и китайская CNPC (КННК) подписали документы об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд куб. м газа в год до 44 млрд куб. м.

Си Цзиньпин назвал Путина давним другом на встрече в Пекине
Ранее Life.ru писал, что Си Цзиньпин объяснил, почему Китай держится за союз с Россией и Монголией. По словам лидера КНР, страны работают над совместными проектами в рамках создания экономического коридора в регионе.

