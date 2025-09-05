«Будущее России создаётся на Дальнем Востоке»: Путин отметил рост притока молодёжи в регион

Приток молодых людей на Дальний Восток растёт, так как молодёжь ощущает, что будущее России создаётся в этом регионе. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«На Дальний Восток поехала молодёжь, причём со всей страны. Начиная с 2015 года, десять лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причём только в прошлом году он вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что здесь можно получить интересную профессию, найти хорошо оплачиваемую работу, обустроиться, решить вопросы жилья, создать семью, воспитать детей», — сказал президент.