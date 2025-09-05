Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 05:30

«Будущее России создаётся на Дальнем Востоке»: Путин отметил рост притока молодёжи в регион

Путин: Будущее России создаётся на Дальнем Востоке, и молодёжь видит это

Обложка © Life.ru

Приток молодых людей на Дальний Восток растёт, так как молодёжь ощущает, что будущее России создаётся в этом регионе. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«На Дальний Восток поехала молодёжь, причём со всей страны. Начиная с 2015 года, десять лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причём только в прошлом году он вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом. Это говорит о том, что здесь можно получить интересную профессию, найти хорошо оплачиваемую работу, обустроиться, решить вопросы жилья, создать семью, воспитать детей», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что положительная динамика миграции молодёжи на Дальний Восток отражает возможности региона в профессиональной сфере, доступе к жилью и создании комфортных условий для жизни. По его словам, молодые люди видят перспективы для самореализации и участвуют в формировании будущего страны именно через переезд в этот стратегически важный регион.

Путин предложил запустить единый режим преференций для Дальнего Востока и Арктики
Ранее Путин также сообщил, что в 2024 году на Дальнем Востоке впервые за много лет был зафиксирован миграционный приток, чему способствовал переезд молодёжи со всей страны. По его словам, в прошлом году регион принял 24 тысячи человек, что, хотя и не много, стало важным прорывом в изменении демографической тенденции. Президент также подчеркнул, что Дальний Восток должен стать передовым регионом России по цифровому развитию, включая оборот данных, и заявил о планах обсудить эту тему на форуме по искусственному интеллекту с предложениями правительства.

Милена Скрипальщикова
