Путин: Дальний Восток должен стать лидером России по цифровому развитию
Дальний Восток должен стать передовым регионом страны в сфере цифрового развития, включая оборот данных. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.
«Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России. Особенно в сфере оборота данных. Мы вернёмся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту. Рассчитываю, что правительство подготовит предложения на этот счёт», — сказал он.
По словам Путина, развитие цифровой инфраструктуры на Дальнем Востоке является приоритетной задачей. Глава государства подчеркнул, что обсуждение этого направления продолжится на предстоящем форуме по искусственному интеллекту, где будут рассмотрены предложения правительства по ускорению цифровизации региона.
Ранее Путин также отметил, что Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития. По его словам, приложенные усилия дали ожидаемый результат: за последние годы регион занял лидирующие позиции по некоторым экономическим показателям. Президент подчеркнул, что на Дальнем Востоке формируется новая индустриальная карта, включающая тысячи точек роста, в том числе предприятия мирового уровня.