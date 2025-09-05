Путин: Дальний Восток должен стать лидером России по цифровому развитию

Дальний Восток должен стать передовым регионом страны в сфере цифрового развития, включая оборот данных. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России. Особенно в сфере оборота данных. Мы вернёмся к этой теме на форуме по искусственному интеллекту. Рассчитываю, что правительство подготовит предложения на этот счёт», — сказал он.