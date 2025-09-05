Путин поручил кабмину утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года. Заявление главы государства прозвучало на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин подчеркнул, что для динамичного роста макрорегиона необходим системный и комплексный подход, умение ставить амбициозные цели и детально просчитывать пути их достижения. В связи с этим глава государства поручил правительству в течение года утвердить стратегию развития ДФО, рассчитанную вплоть до 2036 года. Такой дальновидный план, по мнению Путина, должен обеспечить устойчивую перспективу для Дальнего Востока.
В ходе своего выступления на ВЭФ Путин также отметил, что мощности БАМа и Транссиба к 2032 году должны вырасти в полтора раза. Глава государства сообщил, что Россия продолжит модернизацию Восточного полигона железных дорог.