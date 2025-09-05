Путин поручил кабмину утвердить долгосрочную стратегию развития ДФО до 2036 года

Путин подчеркнул, что для динамичного роста макрорегиона необходим системный и комплексный подход, умение ставить амбициозные цели и детально просчитывать пути их достижения. В связи с этим глава государства поручил правительству в течение года утвердить стратегию развития ДФО, рассчитанную вплоть до 2036 года. Такой дальновидный план, по мнению Путина, должен обеспечить устойчивую перспективу для Дальнего Востока.