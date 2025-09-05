Путин: Мощности БАМа и Транссиба к 2032 году должны вырасти в полтора раза
Обложка © Life.ru
Россия продолжит системную модернизацию Восточного полигона железных дорог — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, что позволит увеличить их провозную способность в 1,5 раза к 2032 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Мы продолжим модернизацию Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. В 2032 году их провозные мощности должны стать в полтора раза выше, чем на начало текущего года», — подчеркнул глава государства.
Отдельное внимание будет уделено расширению железнодорожных подходов к морским портам Дальнего Востока, которые демонстрируют динамичный рост. Путин отметил, что за последнее десятилетие грузовой потенциал портов региона удвоился и достиг почти 380 миллионов тонн в год, преимущественно за счёт частных инвестиций.
Ранее Путин также отметил, что Дальний Восток по ряду показателей опережает общероссийские темпы развития. По его словам, приложенные усилия дали ожидаемый результат: за последние годы регион занял лидирующие позиции по некоторым экономическим показателям.