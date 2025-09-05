Путин — о демографии: Чем больше у нас малышей, тем лучше

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу Дальневосточной ипотеки на все семьи в регионе с тремя и более детьми, вне зависимости от возраста родителей. Об этом он заявил во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. Глава государства отметил, что «чем больше у нас малышей — тем лучше».

Путин на пленарном заседании ВЭФ высказался о демографии. Видео © Life.ru

«У нас было ограничено до 35 лет, но сейчас женщины рожают и в 35, и в 40. Дай бой им здоровья, чем больше у нас малышей, тем лучше», — подчеркнул президент.