5 сентября, 05:16

Путин — о демографии: Чем больше у нас малышей, тем лучше

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу Дальневосточной ипотеки на все семьи в регионе с тремя и более детьми, вне зависимости от возраста родителей. Об этом он заявил во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. Глава государства отметил, что «чем больше у нас малышей — тем лучше».

Путин на пленарном заседании ВЭФ высказался о демографии. Видео © Life.ru

«У нас было ограничено до 35 лет, но сейчас женщины рожают и в 35, и в 40. Дай бой им здоровья, чем больше у нас малышей, тем лучше», — подчеркнул президент.

Путин рассказал о снижении уровня бедности в России за десятилетие
Ранее Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке в 2024 году впервые за много лет был зафиксирован миграционный приток, чему способствовала активизация переезда молодёжи со всей страны. Президент подчеркнул, что постепенное изменение тенденций демонстрирует эффективность предпринимаемых мер и создаёт основу для дальнейшего демографического роста региона.

