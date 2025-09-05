Путин рассказал о снижении уровня бедности в России за десятилетие

О снижении уровня бедности в России с 11,3% до 7,2% в период с 2014 по 2024 год сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Путин отметил, что во всех регионах Российской Федерации наблюдается снижение уровня бедности, подчеркнув положительную динамику за последние десять лет.

«Во всех регионах РФ снизился уровень бедности. Динамика хорошая. За 10 лет — с 11,3% до 7,2%», — сказал Путин.

Президент также обратил внимание на то, что среди регионов Дальнего Востока уровень бедности ниже среднероссийского. В частности, он привёл примеры Сахалина (5,3%), Магаданской области (5,9%) и Чукотки (4,4%).