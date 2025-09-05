Путин уверен, что прямые рейсы с КНДР послужат сближению двух стран

Запуск регулярных авиарейсов между Москвой и Пхеньяном будет способствовать укреплению отношений с КНДР. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства отметил в качестве знаковых событий возобновление после пандемии авиарейсов по маршруту Владивосток — Пхеньян, а также торжественное открытие прямого авиасообщения между столицами двух стран. Он напомнил, что первый полёт по маршруту Москва — Пхеньян состоялся в конце июля, а месяцем ранее было восстановлено железнодорожное сообщение через организацию беспересадочного вагонного сообщения между столицами. Президент выразил убеждённость, что эти транспортные инициативы создадут дополнительную основу для укрепления многопланового сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.