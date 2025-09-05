Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:09

Путин уверен, что прямые рейсы с КНДР послужат сближению двух стран

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Запуск регулярных авиарейсов между Москвой и Пхеньяном будет способствовать укреплению отношений с КНДР. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей», — заявил Путин.

Глава государства отметил в качестве знаковых событий возобновление после пандемии авиарейсов по маршруту Владивосток — Пхеньян, а также торжественное открытие прямого авиасообщения между столицами двух стран. Он напомнил, что первый полёт по маршруту Москва — Пхеньян состоялся в конце июля, а месяцем ранее было восстановлено железнодорожное сообщение через организацию беспересадочного вагонного сообщения между столицами. Президент выразил убеждённость, что эти транспортные инициативы создадут дополнительную основу для укрепления многопланового сотрудничества между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Путин: Мост из России в Северную Корею планируют открыть в 2026 году
Путин: Мост из России в Северную Корею планируют открыть в 2026 году

В КНДР ранее заявили, что и впредь будут поддерживать Россию в вопросах защиты её интересов безопасности, рассматривая это как братский долг. Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • КНДР
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar