Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 сентября, 04:41

Путин: Мост из России в Северную Корею планируют открыть в 2026 году

Обложка © Life.ru

Мост, соединяющий Россию и КНДР, должен быть открыт в следующем году. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мост из РФ в КНДР должен быть открыт в следующем году», — сказал он.

В Пхеньяне отмечали, что мост на границе с Россией будет символом несокрушимости. После встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в прошлом году, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в различных сферах значительно расширилось, а совместные проекты приносят ощутимую пользу обеим странам. Напомним, что ранее был дан старт строительству автомобильного моста через реку Туманная, которая впадает в Японское море.

Напомним, во время недавней встречи в Китае Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили перспективные направления взаимодействия России и Северной Кореи. Лидеры подтвердили намерение развивать двусторонние отношения на высоком уровне и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Путин
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
  • Приморский край
