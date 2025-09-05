Путин: Мост из России в Северную Корею планируют открыть в 2026 году

Мост, соединяющий Россию и КНДР, должен быть открыт в следующем году. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мост из РФ в КНДР должен быть открыт в следующем году», — сказал он.

В Пхеньяне отмечали, что мост на границе с Россией будет символом несокрушимости. После встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в прошлом году, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в различных сферах значительно расширилось, а совместные проекты приносят ощутимую пользу обеим странам. Напомним, что ранее был дан старт строительству автомобильного моста через реку Туманная, которая впадает в Японское море.