Сигареты Ким Чен Ына и водка из картофеля: какими товарами Северная Корея собралась удивить россиян? Возможно, уже в 2025 году в Россию хлынут товары из КНДР: алкоголь, сигареты, мясная и рыбная продукция, шоколад, бакалея. Что ещё собирается поставлять к нам Страна утренней свежести и в чём особенность этих товаров? 27 июля, 21:15 Пиво за 120 и колбаса за 80 рублей: скоро в магазинах появится экзотика из КНДР. Коллаж © Life.ru Фото © «Шедеврум», © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Импорт из КНДР в Россию: какие товары поставляли до 2025 года?

По информации Observatory of Economic Complexity (онлайн-платформы данных о международной торговле), до спецоперации объём импорта из Северной Кореи в Россию был смешным. В 2020 году он составил 70,5 тысячи долларов, в 2021-м упал до 40,6 тысячи долларов. При этом речь шла преимущественно об одном товаре: северокорейских косметических средствах. Совсем уж на уровне погрешности нам были поставлены женские прокладки, резиновые изделия и акриловый пластик.

Ранее Северная Корея поставляла в Россию только косметические товары. Фото © oec.world

Однако вскоре ситуация может кардинальным образом поменяться даже без учёта засекреченной военной отрасли. Сразу три крупных северокорейских производителя регистрируют в России свои товарные знаки, чтобы выйти на наш рынок.

Какое пиво из КНДР могут привезти в Россию: рейтинг сортов и стоимость

Первым зарегистрировал свой бренд (три месяца назад) пивоваренный завод Taedonggang — «Тэдонган». Классификации всего две: собственно пиво, а также его реклама во всех доступных формах.





На одном из сайтов, посвящённых хмельному напитку, есть отзывы на это северокорейское пиво.

— Нормальное пиво, немного безвкусное для меня, привыкшего к британскому биттеру. Больше похоже на массовое американское пиво. И всё это несмотря на то, что пивзавод «Тэдонган», по сути, английский. Это старая пивоварня Ushers из Уилтшира, которую КНДР приобрела и перевезла в разобранном виде, — поделился впечатлениями корреспондент BBC Стивен Эванс.

Журналист рассказал, что в Пхеньяне это пиво подают в «суровых» барах, где множество рабочих мужчин стоят за высокими столиками и пьют его из грубых кружек с выщербленными краями. А на разливе девушки. С 2016 года в КНДР проводятся пивные фестивали. Их масштабы невелики — сотни, максимум несколько тысяч посетителей.

Интересно, что британский журнал The Economist ставит северокорейское пиво выше южнокорейского. По мнению издания, толковый западный маркетолог превратил бы пиво «Тэдонган» в международный феномен даже безотносительно его вкусовых качеств. Слишком уж велик сейчас спрос на всё новое и экзотическое.







Предприятие «Тэдонган» является крупнейшим производителем пива в КНДР, выпуская около 500 тысяч тонн продукта в год (почти всё идёт на внутренний рынок, лишь малая часть — в Китай). Есть и другие заводы: «Рёнсон», «Понхак» и «Пхеньянский». Впрочем, лучшим считается именно пиво от «Тэдонгана». Его цена в северокорейских туристических зонах около $2, примерно такой, скорее всего, она будет и в нашей стране.

Северокорейские сигареты в России: цена, качество и необычные бренды

Вторым подал заявку на регистрацию своего бренда (но пока не зарегистрировал) многопрофильный производитель Naegohyang — «Нэкоян трейдинг ко». Классификации сразу четыре: хлебобулочные и кондитерские изделия, табак и аксессуары для курения, кимчи, а также спиртные напитки, кроме пива.







Название предприятия «Нэкоян» переводится как «Моя родина». Изначально это был производитель сигарет, однако сейчас в его цехах выпускаются также: пищевая продукция, соджу (аналог нашей водки), игральные карты, гигиенические средства, спортинвентарь и даже электроника. Это одна из самых крупных, узнаваемых и многопрофильных компаний в стране. По сведениям российского востоковеда Андрея Ланькова, ею формально владеет армия КНДР.

«Нэкоян трейдинг ко» производит легендарные для Северной Кореи сигареты под маркой «7.27». Их курит сам Ким Чен Ын, поэтому качество строжайшим образом контролируется. Есть тонкие, обычные и King Size. Название связано с важной для северокорейцев датой — 27 июля 1953 года, в этот день закончилась Корейская война и был подписан мирный договор.

Внутренняя цена на эти сигареты — 200–230 местных вон. В рублях это около 20. При этом производитель не экономит на пачке. Например, другая его марка — «Сорока» — выпускается в пачке с выдающимся на поверхности рисунком птички.

КНДР, возможно, будет поставлять сигареты. Фото © Getty Images / Thomas Dooley

Корейская водка соджу в России: чем отличается северный и южный вариант

«Нэкоян трейдинг ко» собирается поставлять в Россию напиток соджу — это очень взволновало Южную Корею. Сейчас капиталистическая половина корейского полуострова буквально завалила этим напитком наши прилавки. Всё идет к тому, что Кореи будут жёстко конкурировать в России за эту нишу.

Соджу называют корейской водкой, изготавливают её из сладкого картофеля либо зерна. Однако в Северной Корее популярнее крепкие сорта, содержащие свыше 30% спирта. В Южной же крепость напитка редко когда превышает 20%, а обычно составляет 13–15%. Возможно, оба варианта приживутся на нашем рынке.

— Северокорейская соджу станет конкурентом виски и другим крепким напиткам, а не нашему варианту, — надеется представитель отрасли из Южной Кореи.

На внутреннем рынке северокорейская соджу стоит от 3000 вон — до 300 рублей на наши деньги.

КНДР может поставлять в Россию местное пиво и водку. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Узнать что-либо о кимчи и хлебе от «Нэкоян трейдинг ко» в данный момент проблематично. Даже название этой продукции слишком непривычно для российского уха. Кимчи — это основа корейской кухни из ферментированных овощей, чаще всего из пекинской капусты, приправленной острым перцем, чесноком, имбирём и солью. Корейский хлеб сделан из множества слоёв тонкого теста, каждый ломтик выглядит как отдельный листок бумаги, сложенный в одну стопку. Возможно, будет и корейский кремовый хлеб, или cream daebbang, — это последний гастрономический тренд. Сам северокорейский производитель обещает отменное качество.

— Эти товары не были произведены в мирных условиях, а представляют собой ценные творения, созданные нашими силами, технологиями и сырьём в условиях мужественного отражения постоянных угроз ядерной войны и экономических санкций враждебных сил, и поэтому они считаются ещё более ценными и гордыми, — пишут на северокорейском сайте «Рюгён».





Мясные продукты из КНДР: цены на колбасу, сосиски и консервы

Третьим подал заявку на регистрацию своего бренда (но тоже пока не зарегистрировал) производитель одежды, стройматериалов еды и напитков Ryongson — «Рёнсон». Классификации четыре: пиво, соджу, мясная и рыбная продукция, чай и шоколад. Об этом производителе на Западе неизвестно почти ничего.





Как удалось выяснить Life.ru, «Рёнсон» выпускает колбасы и сосиски премиум-класса, среди хитов продукт под названием «Хвангымби». Также из цехов производителя выходят консервированные тушёнка, паштет и ветчина, а ещё полуфабрикаты из курицы и индейки.

Возможно, к нам попадёт популярное в КНДР блюдо Namp'ho — это пакетики с солёной и копчёной рыбой (сельдью, скумбрией и треской). Интересно было бы попробовать сушёных осьминогов от «Рёнсон».

Чаи от этого производителя обычно ароматизированные, с добавлением ягод и фруктов, реже традиционные классические.

Говорят, «Рёнсон» ещё выпускает дешёвый, но вкусный и качественный шоколад.

Цены по нашим меркам удивительные. Тот же шоколад, одна плитка, стоит до 200 вон — около 17 рублей. А полкило элитной по местным меркам колбасы обойдётся в 800 вон — менее 80 рублей.

Северокорейский рыбный магазин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

В последнее время Россия и КНДР развивают сотрудничество в самых разных сферах, в том числе и военной. В апреле 2025 года Генштаб ВС России заявил об участии солдат и офицеров Корейской народной армии в девятимесячной операции по освобождению Курской области. Отвагу, стойкость и профессионализм союзных подразделений оценил и президент Владимир Путин.

Купили бы вы товары из Северной Кореи? 0 Да, если цена будет в 2-3 раза ниже российских Только пиво или сигареты — ради экзотики Нет, а вдруг у них странный вкус Куплю один раз на пробу, а затем уже решу

Авторы Пётр Егоров