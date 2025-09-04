В ходе встречи Ким Чен Ын и Путин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным обсудили направления взаимодействия двух стран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Главы государств подробно обсудили перспективные планы сотрудничества между КНДР и РФ и вновь подтвердили твёрдую волю к дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне», — говорится в сообщении.

А ранее Ким Чен Ын заявил, что КНДР и впредь будет поддерживать Россию в вопросах защиты её интересов безопасности, рассматривая это как братский долг. Также отмечается, что Путин высоко оценил вклад корейских воинов в освобождение Курской области.