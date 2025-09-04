Мессенджер MAX
3 сентября, 23:37

Ким Чен Ын оценил развитие отношений между Северной Кореей и Россией

ЦТАК: Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений КНДР и России

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын положительно оценил развитие двусторонних отношений КНДР с Россией во всех сферах после подписания договора о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил радость от того, что снова встретился с президентом (России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения межгосударственного договора», — передаёт ЦТАК.

Согласно данным агентства, российский лидер, со своей стороны, назвал отношения Москвы и Пхеньяна дружескими и союзническими.

Ветеран «Альфы» объяснил уникальную «зачистку» следов Ким Чен Ына на саммите в Пекине
Ветеран «Альфы» объяснил уникальную «зачистку» следов Ким Чен Ына на саммите в Пекине

Ранее политический аналитик и востоковед Юрий Зинин заявил о положительных перспективах развития отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Его оценка последовала после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына на торжественных мероприятиях в Пекине, посвящённых 80-й годовщине победе над Японией во Второй мировой войне.

