Ким Чен Ын оценил развитие отношений между Северной Кореей и Россией

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын положительно оценил развитие двусторонних отношений КНДР с Россией во всех сферах после подписания договора о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил радость от того, что снова встретился с президентом (России Владимиром. — Прим. Life.ru) Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения межгосударственного договора», — передаёт ЦТАК.

Согласно данным агентства, российский лидер, со своей стороны, назвал отношения Москвы и Пхеньяна дружескими и союзническими.