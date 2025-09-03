Востоковед оценил перспективы сотрудничества между Россией и КНДР
Обложка © Life.ru
Политический аналитик и востоковед Юрий Зинин в комментарии для «Постньюс» заявил о позитивных перспективах развития отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Его оценка последовала после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках праздничных мероприятий в Пекине.
«У Северной Кореи своя идеология, обращённая вовнутрь. Тем не менее она развивается, и у неё есть свои планы, в которых СССР раньше принимал участие. У КНДР также есть ресурсы, которые полезны для обмена научными знаниями. Так что есть хорошие перспективы развития отношения», — подчеркнул эксперт.
Зинин отметил уникальную роль России, которая благодаря своему дипломатическому опыту и историческому наследию способна поддерживать сбалансированные отношения как с КНДР, так и с Республикой Корея. Он напомнил, что СССР сыграл ключевую роль в освобождении Корейского полуострова, что создаёт прочную основу для взаимного доверия.
По мнению востоковеда, сотрудничество может развиваться в сферах обмена научно-техническими знаниями и ресурсами, что соответствует долгосрочным интересам обеих стран.
Ранее сообщалось, что Пекин стал площадкой для торжественных мероприятий в честь 80-й годовщины победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Главы России и КНДР были среди десятков мировых лидеров, присутствовавших на военном параде на площади Тяньаньмэнь и на приёме в Доме народных собраний. Далее Путин и Ким Чен Ын перешли к личным переговорам в «аурусе». Российский лидер перед встречей заявил, что Россия никогда не забудет подвиг северокорейских военных в Курской области. В ответ глава КНДР подтвердил готовность его страны оказывать помощь России. Переговоры, продлившиеся 2,5 часа, завершились тем, что Путин проводил северокорейского коллегу до его автомобиля.