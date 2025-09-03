Востоковед оценил перспективы сотрудничества между Россией и КНДР

Политический аналитик и востоковед Юрий Зинин в комментарии для «Постньюс» заявил о позитивных перспективах развития отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Его оценка последовала после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках праздничных мероприятий в Пекине.

«У Северной Кореи своя идеология, обращённая вовнутрь. Тем не менее она развивается, и у неё есть свои планы, в которых СССР раньше принимал участие. У КНДР также есть ресурсы, которые полезны для обмена научными знаниями. Так что есть хорошие перспективы развития отношения», — подчеркнул эксперт.

Зинин отметил уникальную роль России, которая благодаря своему дипломатическому опыту и историческому наследию способна поддерживать сбалансированные отношения как с КНДР, так и с Республикой Корея. Он напомнил, что СССР сыграл ключевую роль в освобождении Корейского полуострова, что создаёт прочную основу для взаимного доверия.