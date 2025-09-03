Мессенджер MAX
3 сентября, 10:13

Песков: Ким Чен Ын получил приглашение посетить РФ, но точные даты не определены

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию однако точные даты визита пока не сообщаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением», — сообщил представитель Кремля.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина за высокую оценку роли военных КНДР под Курском

Напомним, в Пекине состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Главы России и Северной Кореи были среди десятков мировых лидеров, посетивших военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине и торжественный приём в Доме народных собраний. Затем Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на «аурусе». Перед началом встречи лидер РФ заявил, что Россия не забудет подвиг военных КНДР в Курской области. Глава Северной Кореи в свою очередь заявил о готовности КНДР помогать России. Переговоры продолжались 2,5 часа, после их окончания Путин проводил коллегу до его автомобиля.

