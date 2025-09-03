Ветеран «Альфы» объяснил уникальную «зачистку» следов Ким Чен Ына на саммите в Пекине

Сегодня весь мир удивили сотрудники Службы безопасности КНДР, которые заметали следы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после саммита в Пекине. Почётный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал необычные действия северокорейских агентов. В комментарии SHOT эксперт подчеркнул, что специалисты из КНДР первыми в мировой практике внедрили систему полной «зачистки» всех физических следов пребывания главы государства во время зарубежных визитов.

Видео © Life.ru

«Можно предположить: чтобы не смогли привязать к негативным обстоятельствам, которые могли бы негативно отразиться на северокорейском лидере. Корейцы считают, что ничего нельзя оставлять, так как это может причинить вред в будущем», — пояснил Гончаров.