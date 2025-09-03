Мессенджер MAX
3 сентября, 12:20

Ветеран «Альфы» объяснил уникальную «зачистку» следов Ким Чен Ына на саммите в Пекине

Ветеран Альфы Гончаров: Спецслужбы КНДР первыми в мире зачистили следы лидера

Сегодня весь мир удивили сотрудники Службы безопасности КНДР, которые заметали следы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после саммита в Пекине. Почётный президент международной ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал необычные действия северокорейских агентов. В комментарии SHOT эксперт подчеркнул, что специалисты из КНДР первыми в мировой практике внедрили систему полной «зачистки» всех физических следов пребывания главы государства во время зарубежных визитов.

«Можно предположить: чтобы не смогли привязать к негативным обстоятельствам, которые могли бы негативно отразиться на северокорейском лидере. Корейцы считают, что ничего нельзя оставлять, так как это может причинить вред в будущем», — пояснил Гончаров.

Гончаров добавил, что ранее ни одна спецслужба мира не практиковала столь тотальную ликвидацию физических следов пребывания высокопоставленных лиц, что делает северокорейскую методику уникальной в области обеспечения безопасности глав государств.

Life.ru снял, как служба безопасности КНДР заметала следы Ким Чен Ына в Пекине

Напомним, что сегодня президент Путин, глава КНДР Ким Чен Ын и другие главы государств приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны. Руководители России и Северной Кореи совершили визит на военный парад, проходивший на площади Тяньаньмэнь в Пекине, и на торжественный банкет в Доме народных собраний. Затем они перешли к переговорам один на один, которые проходили в машине марки «аурус». Перед началом встречи российский президент подчеркнул, что РФ сохранит память о героических действиях северокорейских военнослужащих в боях под Курском. В ответ Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР оказывать поддержку России.

Алиса Хуссаин
