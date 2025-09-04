ЦТАК: КНДР продолжит поддерживать Россию в вопросах безопасности

КНДР и впредь будет поддерживать Россию в вопросах защиты её интересов безопасности, рассматривая это как братский долг. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ», — передаёт ЦТАК.