ЦТАК: КНДР продолжит поддерживать Россию в вопросах безопасности
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
КНДР и впредь будет поддерживать Россию в вопросах защиты её интересов безопасности, рассматривая это как братский долг. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ», — передаёт ЦТАК.
Агентство также сообщает, что в ходе встречи российский лидер Владимир Путин высоко оценил вклад корейских воинов в освобождение Курской области.
Ранее американский лидер Дональд Трамп намекнул на существование «заговора» Китая, России и КНДР против США. Владимир Путин, комментируя это заявление, отметил, что в ходе его визита в Китай никто не высказывался негативно в отношении американской администрации. Президент России добавил, что все выразили надежду на совместные усилия США, РФ и других стран для прекращения конфликтов.