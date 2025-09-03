Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 13:57

«Прямой вызов миропорядку»: Каллас окрысилась из-за встречи лидеров России, Китая и КНДР

Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР прямым вызовом миропорядку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как прямую угрозу сложившемуся международному порядку. Свою позицию она высказала в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине — это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — ответила она.

Глава евродипломатии также охарактеризовала саммит Шанхайской организации сотрудничества и сопутствующие двусторонние переговоры как часть системной работы авторитарных режимов по формированию альтернативного миропорядка. В своей речи представитель ЕС акцентировала, что подобные координационные механизмы бросают вызов принципам, на которых базируется современная система международных отношений.

В Госдуме увидели нервозность и задетое самолюбие в заявлении Трампа о «заговоре» РФ, КНР и КНДР
В Госдуме увидели нервозность и задетое самолюбие в заявлении Трампа о «заговоре» РФ, КНР и КНДР

Напомним, что сегодня президент Путин, глава КНДР Ким Чен Ын и другие главы государств приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны. Эта встреча вызвала бурный всплеск у других стран. Так, в МИД Японии выразили обеспокоенность в связи с проведением в Пекине военного парада. В Токио охарактеризовали данное мероприятие как «символ глобального раскола», особенно на фоне текущей нестабильной международной обстановки.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar