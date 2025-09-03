«Прямой вызов миропорядку»: Каллас окрысилась из-за встречи лидеров России, Китая и КНДР
Каллас назвала встречу лидеров РФ, КНР и КНДР прямым вызовом миропорядку
Обложка © Life.ru
Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как прямую угрозу сложившемуся международному порядку. Свою позицию она высказала в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине — это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — ответила она.
Глава евродипломатии также охарактеризовала саммит Шанхайской организации сотрудничества и сопутствующие двусторонние переговоры как часть системной работы авторитарных режимов по формированию альтернативного миропорядка. В своей речи представитель ЕС акцентировала, что подобные координационные механизмы бросают вызов принципам, на которых базируется современная система международных отношений.
Напомним, что сегодня президент Путин, глава КНДР Ким Чен Ын и другие главы государств приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию капитуляции Японии и завершению Второй мировой войны. Эта встреча вызвала бурный всплеск у других стран. Так, в МИД Японии выразили обеспокоенность в связи с проведением в Пекине военного парада. В Токио охарактеризовали данное мероприятие как «символ глобального раскола», особенно на фоне текущей нестабильной международной обстановки.