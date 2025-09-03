«Прямой вызов миропорядку»: Каллас окрысилась из-за встречи лидеров России, Китая и КНДР

Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР в Пекине как прямую угрозу сложившемуся международному порядку. Свою позицию она высказала в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине — это не просто антизападная позиция. Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — ответила она.

Глава евродипломатии также охарактеризовала саммит Шанхайской организации сотрудничества и сопутствующие двусторонние переговоры как часть системной работы авторитарных режимов по формированию альтернативного миропорядка. В своей речи представитель ЕС акцентировала, что подобные координационные механизмы бросают вызов принципам, на которых базируется современная система международных отношений.