Путин и Трамп на Аляске
3 сентября, 12:39

«Символ глобального раскола»: Японские дипломаты взвыли из-за военного парада в Пекине

МИД Японии: Парад в Пекине является символом глобального раскола

Обложка © Life.ru

В МИД Японии выразили обеспокоенность в связи с проведением в Пекине военного парада, посвящённого 80-й годовщине победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на свои источники в дипломатическом ведомстве.

По информации агентства, японские дипломаты охарактеризовали данное мероприятие как «символ глобального раскола», особенно на фоне текущей нестабильной международной обстановки. Первый собеседник Киодо заявил, что Китай и Россия демонстрируют стремление возглавить формирование нового международного порядка. Другой высокопоставленный представитель МИД Японии добавил, что подобные события усугубляют разделение в мировом сообществе.

В Кремле оценили слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
Напомним, сегодня в Пекине состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине посетили лидеры 26 государств. Затем состоялся торжественный приём в Доме народных собраний. Парад в Пекине поразил западные СМИ, назвавшие его амбициозной демонстрацией силы и дипломатической мощи.

Юлия Сафиулина
