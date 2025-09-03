«Символ глобального раскола»: Японские дипломаты взвыли из-за военного парада в Пекине
Обложка © Life.ru
В МИД Японии выразили обеспокоенность в связи с проведением в Пекине военного парада, посвящённого 80-й годовщине победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на свои источники в дипломатическом ведомстве.
По информации агентства, японские дипломаты охарактеризовали данное мероприятие как «символ глобального раскола», особенно на фоне текущей нестабильной международной обстановки. Первый собеседник Киодо заявил, что Китай и Россия демонстрируют стремление возглавить формирование нового международного порядка. Другой высокопоставленный представитель МИД Японии добавил, что подобные события усугубляют разделение в мировом сообществе.
Напомним, сегодня в Пекине состоялись торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы на Японией и окончания Второй мировой войны. Военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине посетили лидеры 26 государств. Затем состоялся торжественный приём в Доме народных собраний. Парад в Пекине поразил западные СМИ, назвавшие его амбициозной демонстрацией силы и дипломатической мощи.