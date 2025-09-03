В Кремле оценили слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа о «заговоре» против США, подчеркнув, что Москва строит международные отношения исключительно на основе взаимной выгоды и не руководствуется логикой противостояния третьим странам. Об этом сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Песков прокомментировал слова Трампа о «заговоре» РФ, КНР и КНДР против США. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Будем надеяться, что речь шла в каком-то переносном смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строит. Отношение России с партнёрами на Востоке, особенно с Китайской Народной Республикой, с другими странами, с Корейской Народной Демократической Республикой, взаимодействие в рамках многосторонних форматов, такие как ШОС, БРИКС и другие, осуществляются во благо, а не против кого-то», — заявил Песков.

Песков добавил, что внешнеполитическая стратегия России направлена на развитие равноправного сотрудничества в рамках многосторонних институтов, а не на создание конфронтационных альянсов. Кремль выразил надежду, что подобные заявления носят метафорический характер, поскольку реальная практика международного взаимодействия Москвы полностью исключает концепцию «заговора».