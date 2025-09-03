Демонстрация силы и дипломатическая мощь: На Западе содрогнулись из-за военного парада в Пекине

В столице Китая, на легендарной площади Тяньаньмэнь, развернулся впечатляющий военный парад, который стал одной из самых масштабных демонстраций мощи Поднебесной за последние годы. Об этом пишет газета The New York Times.

Народно-освободительная армия Китая представила не только классические образцы техники — танки и истребители — но и новейшие разработки, подчёркивая технологический прорыв страны.

Это событие приурочено к 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в противостоянии фашизму в мире.

Журналисты отметили, что мероприятие стало «наиболее амбициозной за несколько лет демонстрацией страной своей силы и дипломатических возможностей».