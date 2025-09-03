Демонстрация силы и дипломатическая мощь: На Западе содрогнулись из-за военного парада в Пекине
NYT: Парад в Китае стал амбициозной демонстрацией силы и дипломатической мощи
Обложка © ТАСС / EPA
В столице Китая, на легендарной площади Тяньаньмэнь, развернулся впечатляющий военный парад, который стал одной из самых масштабных демонстраций мощи Поднебесной за последние годы. Об этом пишет газета The New York Times.
Народно-освободительная армия Китая представила не только классические образцы техники — танки и истребители — но и новейшие разработки, подчёркивая технологический прорыв страны.
Это событие приурочено к 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в противостоянии фашизму в мире.
Журналисты отметили, что мероприятие стало «наиболее амбициозной за несколько лет демонстрацией страной своей силы и дипломатических возможностей».
Напомним, что в Пекине прошёл парад по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Главным гостем на этом мероприятии стал президент России Владимир Путин. Кроме того, там появился и лидер КНДР Ким Чен Ын и ещё десятки зарубежных политиков. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе этого торжественного события уделил отдельное внимание китайским ветеранам.