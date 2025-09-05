Путин: Россия будет развивать трансарктический коридор в интересах экономики

Трансарктический коридор получит развитие, что позволит задействовать потенциал сибирских рек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив усиление интереса к проекту со стороны других стран.

«Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики. Учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса», — отметил Путин.

Президент также выразил два ключевых направления развития коридора. Строительство современных судостроительных центров, которые будут выпускать полный спектр судов для работы на маршруте — от буксиров и судов снабжения до балкеров, газовозов ледового класса и сверхмощных ледоколов. А также открытие прямого доступа грузов из Сибири и Урала на морские арктические трассы для повышения эффективности и устойчивости коридора.