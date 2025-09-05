Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 04:47

Путин: Россия будет развивать трансарктический коридор в интересах экономики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трансарктический коридор получит развитие, что позволит задействовать потенциал сибирских рек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив усиление интереса к проекту со стороны других стран.

«Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики. Учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса», — отметил Путин.

Президент также выразил два ключевых направления развития коридора. Строительство современных судостроительных центров, которые будут выпускать полный спектр судов для работы на маршруте — от буксиров и судов снабжения до балкеров, газовозов ледового класса и сверхмощных ледоколов. А также открытие прямого доступа грузов из Сибири и Урала на морские арктические трассы для повышения эффективности и устойчивости коридора.

Путин: Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске
Путин: Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

Ранее Владимир Путин заявил, что логистическая система Дальнего Востока требует обновления инфраструктуры. По его словам, пропускная способность Восточного полигона к 2032 году должна вырасти в 1,5 раза, а мощность портов Дальнего Востока к 2030 году вырастет ещё на 115 миллионов тонн грузов в год.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Арктика
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar