Путин: Россия будет развивать трансарктический коридор в интересах экономики
Трансарктический коридор получит развитие, что позволит задействовать потенциал сибирских рек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив усиление интереса к проекту со стороны других стран.
«Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики. Учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса», — отметил Путин.
Президент также выразил два ключевых направления развития коридора. Строительство современных судостроительных центров, которые будут выпускать полный спектр судов для работы на маршруте — от буксиров и судов снабжения до балкеров, газовозов ледового класса и сверхмощных ледоколов. А также открытие прямого доступа грузов из Сибири и Урала на морские арктические трассы для повышения эффективности и устойчивости коридора.
Ранее Владимир Путин заявил, что логистическая система Дальнего Востока требует обновления инфраструктуры. По его словам, пропускная способность Восточного полигона к 2032 году должна вырасти в 1,5 раза, а мощность портов Дальнего Востока к 2030 году вырастет ещё на 115 миллионов тонн грузов в год.