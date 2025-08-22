Путин: Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

Россия рассматривает возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами в добыче сжиженного природного газа в Арктике и на Аляске. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

«У нас несколько компаний, в том числе компания «Новотеп», одна из наших крупных компаний, которая работает в области сжижения природного газа», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что эта работа ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские. Также, по словам Путина, обсуждается возможность совместной работы в этой сфере с США, причём не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.