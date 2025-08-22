Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 20:37

Путин: Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

Россия рассматривает возможность сотрудничества с Соединёнными Штатами в добыче сжиженного природного газа в Арктике и на Аляске. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

«У нас несколько компаний, в том числе компания «Новотеп», одна из наших крупных компаний, которая работает в области сжижения природного газа», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что эта работа ведётся в сотрудничестве со многими странами, включая европейские и азиатские. Также, по словам Путина, обсуждается возможность совместной работы в этой сфере с США, причём не только в российской Арктической зоне, но и на Аляске.

Путин поручил выделять не менее 10 млрд рублей в год на инфраструктуру в Арктике
Путин поручил выделять не менее 10 млрд рублей в год на инфраструктуру в Арктике

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что Соединённые Штаты не имеют достаточно опыта и технологий для эффективного освоения Арктики. По его словам, США было бы выгодно привлечь Россию к разработке к разработке месторождений на Аляске. Совместные проекты по освоению арктических месторождений могут привести к смягчению санкционного давления.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar