15 августа, 08:46

В преддверии саммита на Аляске названа важная сфера для сотрудничества России и США

Политолог Дудаков: США получат выгоду от сотрудничества с Россией по Арктике

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

США не обладают достаточным опытом и современными технологиями для эффективного освоения Арктического региона, поэтому привлечение России к разработке месторождений на Аляске было бы логично. Об этом в преддверии саммита лидеров двух стран, Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил политолог Малек Дудаков.

По его словам, у американцев возникли серьёзные трудности с созданием собственного ледокольного флота, у них отсутствуют необходимые технологии для проведения глубоких геологоразведочных работ. При этом северный штат обладает значительными запасами неразведанных ресурсов. Собеседник 360.ru отметил, что совместные проекты России и США по освоению арктических месторождений могут привести к смягчению санкционного давления.

«Можно посмотреть, как сейчас тяжело далась американцам попытка возродить редкоземельную индустрию. Только в одном Техасе они кое-как попытались освоить одно месторождение с большим трудом. На Аляске на всё это наложатся ещё и климатические сложности, поэтому им нужны партнёры», — подчеркнул американист.

Напомним, встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Анкоридже на Аляске начнётся в пятницу, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. Эту информацию подтвердил Белый дом. При этом Владимира Зеленского не пригласили на Аляску. Между тем Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным подготовкой к мирному соглашению по Украине.

