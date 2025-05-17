Путин поручил выделять не менее 10 млрд рублей в год на инфраструктуру в Арктике
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин распорядился ежегодно направлять более 10 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в арктических населённых пунктах, где дислоцируются воинские части. Данное поручение было подготовлено по итогам рабочей поездки главы государства в Мурманск. Документ опубликован на сайте Кремля.
Данная мера направлена на улучшение условий жизни в регионе и укрепление его стратегической значимости. Подготовить данное предложение правительству России необходимо до 1 июля 2025 года.
В рамках программы будет обеспечено продление мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны до 2030 года.
Ранее Путин заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства.