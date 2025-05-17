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Регион
17 мая, 14:54

Путин поручил выделять не менее 10 млрд рублей в год на инфраструктуру в Арктике

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин распорядился ежегодно направлять более 10 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в арктических населённых пунктах, где дислоцируются воинские части. Данное поручение было подготовлено по итогам рабочей поездки главы государства в Мурманск. Документ опубликован на сайте Кремля.

Данная мера направлена на улучшение условий жизни в регионе и укрепление его стратегической значимости. Подготовить данное предложение правительству России необходимо до 1 июля 2025 года.

В рамках программы будет обеспечено продление мероприятий по развитию коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры территориальных образований и населённых пунктов Арктической зоны до 2030 года.

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Ранее Путин заявил, что Россия не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул глава государства.

Наталья Афонина
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