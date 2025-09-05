Путин – об ушедших из России компаниях: Ждут не дождутся, чтобы вернуться

Западные компании понесли убытки, уходя из РФ, но многие из них готовы вернуться, как только исчезнут политические ограничения. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«Многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотели бы вернуться. Мы ни от кого не отворачиваемся. Мы никого не выгоняли. Кто хочет — всегда может вернуться», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия сохраняет стабильную и предсказуемую внешнюю и экономическую политику. По его словам, уход западных компаний был связан с политическими ограничениями, а не с желанием страны разорвать экономические связи. Президент отметил, что двери для возвращения иностранных инвесторов остаются открыты.