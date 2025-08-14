Hyundai может вернуться в Россию с аналогом Tesla
Концерн Hyundai подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России
Tesla Model Y. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kittyfly
Южнокорейский концерн Hyundai, ранее объявивший об уходе с российского рынка, подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ, включая право на продажу беспилотных авто. Об этом свидетельстауют опубликованные в Роспатенте дакументы.
«Товарные знаки регистрируются по 12, 38, 28, 36 классам международной классификации товаров и услуг», — гласят материалы в базе.
В эти категории входят беспилотные и электрические транспортные средства, а также их комплектующие и запчасти. Помимо этого, заявки разрешают оказывать услуги в сфере навигации и телекоммуникаций, а также включают сервисы потоковой передачи контента для метавселенных и услуги по передаче данных. В заявленные Hyundai категории входят и различные финансовые услуги, включая долгосрочную аренду автомобилей.
Ранее стало известно, что компания Hyundai зарегистрировала в России ещё три товарных знака в Роспатенте. Все они внесены в реестр по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.