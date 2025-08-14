Hyundai может вернуться в Россию с аналогом Tesla

Южнокорейский концерн Hyundai, ранее объявивший об уходе с российского рынка, подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в РФ, включая право на продажу беспилотных авто. Об этом свидетельстауют опубликованные в Роспатенте дакументы.

«Товарные знаки регистрируются по 12, 38, 28, 36 классам международной классификации товаров и услуг», — гласят материалы в базе.

В эти категории входят беспилотные и электрические транспортные средства, а также их комплектующие и запчасти. Помимо этого, заявки разрешают оказывать услуги в сфере навигации и телекоммуникаций, а также включают сервисы потоковой передачи контента для метавселенных и услуги по передаче данных. В заявленные Hyundai категории входят и различные финансовые услуги, включая долгосрочную аренду автомобилей.