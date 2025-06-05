Японский автогигант подал заявки на товарные знаки в России

Японская компания Nissan Motor зарегистрировала в России заявки на свои товарные знаки. Об этом стало известно из информации, предоставленной Роспатентом.

Компания подала заявки на регистрацию товарных знаков, включающих логотипы Nissan и различные варианты его написания, а также бренды Infiniti, Nismo и Datsun. Регистрация охватывает широкий спектр деятельности, от производства автомобилей до предоставления финансовых услуг, и соответствует классификации МКТУ.

Ранее сообщалось, что компания Hyundai зарегистрировала в России ещё три товарных знака в Роспатенте. Все они внесены в реестр по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.