Путин: Силы НАТО на Украине станут законными целями для Российской армии

Появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для поражения Российской армией. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент России Владимир Путин.

«Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, если там будут появляться войска, исходим из того, что это будут законные цели для поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда не вижу смысла их нахождения на территории Украины», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что одна из причин вовлечения Украины в НАТО — возможное размещение союзных войск на её территории. Он подчеркнул, что в случае достижения долгосрочного мира присутствие иностранных сил на Украине потеряет смысл.