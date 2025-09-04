«Окно для компромисса может закрыться»: В словах Путина об Украине увидели сигнал для Запада

Западные страны не могут рассчитывать на вечный компромисс по ситуации на Украине. Такую установку дал понять президент России Владимир Путин. Об этом сообщило издание Advance.

«Для отечественной публики это показатель настойчивости, а для внешней — сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно», — говорится в материале.

Путин намекнул, что дипломатическое пространство для переговоров ограничено и западные страны должны учитывать позицию Москвы. Издание уточняет, что речь идёт о потенциальных компромиссах по урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер сигнализировал о необходимости учитывать стратегические интересы страны и о том, что возможности для диалога не бесконечны.