«Неудачная попытка»: Путин прокомментировал оскорбления Мерца в свой адрес

Президент России Владимир Путин подтвердил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков проинформировал его о резких высказываниях канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

«Мне Песков тоже об этом сказал несколько минут назад», — сказал он.