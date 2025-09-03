Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 14:31

«Неудачная попытка»: Путин прокомментировал оскорбления Мерца в свой адрес

Путин считает, что Мерц пытается снять с Запада ответственность за Украину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков проинформировал его о резких высказываниях канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующее заявление российский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

«Мне Песков тоже об этом сказал несколько минут назад», — сказал он.

Глава российского государства охарактеризовал подобные высказывания как «неудачную попытку» снять ответственность с коллективного Запада за события на Украине. По его словам, канцлер Германии таким образом стремился переложить вину за конфликт с западных стран и собственного правительства. Путин подчеркнул, что считает подобную риторику необоснованной и направленной на оправдание политики коллективного Запада в украинском кризисе.

В Кремле высказались о дерзком выпаде Мерца в сторону России и Путина
В Кремле высказались о дерзком выпаде Мерца в сторону России и Путина

Напомним, Мерц, позволил себе ряд крайне нелестных высказываний в адрес российского президента Владимира Путина и самой России. В частности, он подчеркнул, что экономическое ослабление Российской Федерации является необходимым условием для урегулирования украинского конфликта. Во Франции выпад Мерца охарактеризовали как «приступ безумия». Немецкий канцлер, наряду с другими европейскими политиками и Владимиром Зеленским, стремится спровоцировать ввод западных войск на территорию Украины.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Фридрих Мерц
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar